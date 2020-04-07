По данным на 15:00 7 апреля число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 504. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Фото: Зухриддин Умрзаков / УзА
По данным на 15:00 7 апреля число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 504. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
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|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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