Основатель компании Tarona Records, предприниматель Равшан Джуманазарович Юлдашев скончался в Ташкенте вечером 30 марта, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства культуры Узбекистана.

Равшан Юлдашев родился 2 апреля 1961 года. Он является отцом певицы Лолы Юлдашевой и бывшим супругом певицы Шахзоды.

­­Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Похороны запланированы на вторник.

Tarona Records, созданная в 1997 году, помимо звукозаписывающей студии, работала в направлениях издательства медиапродукции (Tarona Audio), радио и телевидения (была соучредителем телеканала «Марказ ТВ») и занималась проведением концертных мероприятий («Тарона концерт»).