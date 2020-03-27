Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 5 и достигло 88, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Два случая заражения зарегистрированы в Ферганской области, два — в Хорезмской области и один — в Ташкенте.

На данный момент у 16 пациентов наблюдаются симптомы воспаления легких, пневмонии. Состояние 7 пациентов оценивается как тяжелое, заявил главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.

В пятницу Минздрав сообщил, что в Намангане скончалась пациентка, у которой был подтвержден коронавирус. 72-летняя женщина, имевшая хронические заболевания, была инфицирована от дочери, прибывшей из Турции.

Всего за 27 марта было подтверждено 23 новых случаев COVID-19.