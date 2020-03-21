Навруз — праздник обновления природы. Спросив любого узбекистанца, будь то стар или млад, о теплых и любимых сердцу праздниках, можно услышать в ответ: «Навруз». Что же это за праздник? И почему его так любят, как коренные жители, так и гости Узбекистана?

Прежде всего за мудрость, пришедшую из глубины веков. Ведь история праздника уходит корнями еще в дописьменную историю человечества, во времена появления земледелия и связанных с ним культов.

Праздник Навруз в Узбекистане крепко связан с новыми надеждами и ожиданиями. Поэтому в этот день принято прощать даже злейших врагов, не ссориться, помогать слабым и нуждающимся. Все это приманит удачу в дом — верят люди.

Еще одной доброй приметой считается угощать близких. В этот день хозяйки жарят особые пирожки с зеленью, а в котлах дымится ароматный плов. Гостить и принимать гостей со вкусными сладостями считается особой традицией Узбекистана. И столы на Навруз всегда ломятся от вкусностей.





В этот прекрасный день семья Crafers поздравляет узбекистанцев с праздником Навруз. Компания желает здоровья, благополучия и чистого неба. Пусть Навруз подарит исключительно радостные эмоции.

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