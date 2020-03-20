ИП ООО Summit Motors Central Asia — эксклюзивный официальный дистрибьютор продукции Toyota в Узбекистане — от всей души поздравляет всех жителей республики с приближающимся праздником Навруз. Компания желает всем узбекистанцам добра, тепла, благополучия в семьях и крепкого здоровья. В честь грядущего праздника дилер Toyota запускает специальное предложение на автомобили, которым смогут воспользоваться только первые 20 счастливчиков.





Автомобили Toyota уже давно стали синонимом легендарного японского качества. Внедорожники Toyota можно встретить в любом уголке мира — от изнуряющей жарой Африки до леденящих просторов Сибири. И везде, где бы эти автомобили не ездили, они вселяют уверенность в водителей в своей исключительной надежности: они доедут до пункта назначения в комфорте даже по суровому бездорожью.

Сегодня официальный дилер Toyota в Узбекистане предлагает на местном рынке три модели автомобилей 2020 года с прямой поставкой из Японии: знаменитые брутальные внедорожники Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и стильный кроссовер для всей семьи С-HR.





На все автомобили, приобретаемые в шоуруме Toyota, действует гарантия три года или 100 тысяч км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Предлагаемые автомобили максимально адаптированы к климатическим и дорожным условиям Узбекистана, а также к качеству местного топлива. Внимательные консультанты всегда готовы рассказать покупателям про все особенности автомобилей и помогут подобрать подходящую комплектацию.





Дилер ставит перед собой цель, чтобы покупатели автомобилей Toyota в Узбекистане почувствовали скрупулезную японскую заботу и получали высококачественный сервис на протяжении всего периода эксплуатации. Для этого при шоуруме действует сертифицированный сервисный центр Toyota. Здесь работают специалисты, которые прошли длительное обучение и стажировку. Это служит гарантией того, что автомобили будут обслужены в соответствии с международными стандартами и долго будут радовать своих владельцев.





При сервисном центре действует склад оригинальных запчастей. Поэтому владельцам не придется ожидать длительного ремонта, а обслуживаемые здесь автомобили всегда будут находиться в оптимальном техническом состоянии.





Благодаря главному празднику весны у автолюбителей Узбекистана появилась еще одна возможность вступить в ряды счастливых обладателей автомобилей Toyota на выгодных условиях. 20 новых японских автомобилей Toyota уже ждут своих владельцев в шоуруме дилера.





Подробную информацию по специальному предложению можно получить по телефону: (+998) 78−120−18−18

Адрес шоурума и сервисного центра Toyota: пр. Бунедкор, 118

Ориентир: ст. метро «Алмазар»

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