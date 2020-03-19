Прокуратура Алтынсайского района Сурхандарьинской области возбудила уголовное дело по итогам изучения конфликта между местными жителями и представителями власти, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

14 февраля в махалле «Халкобод» Алтынсая произошло столкновение между местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов с применением камней, палок и других предметов. Причиной конфликта стало требование снести несколько домов, незаконно построенных на 0,39 га земли сельскохозяйственного значения.

По данным ведомства, 6,4 га орошаемых земель, принадлежащих фермерскому хозяйству, были расхищены. Из них 1,4 га земельного участка возвращены фермеру, но из-за отсутствия эффективных мер по возврату 5 га сельскохозяйственные земли были самовольно заняты жителями и долгое время находились в их использовании. В результате ущерб интересам государства и общества составил 436,9 млн сумов.

В частности, на поле, предназначенном для выращивания хлопка и пшеницы, жители махалли — Ботир Мухаммадиев, Далер Мухаммадиев, Собир Мухаммадиев, Фозил Нуров, Мехринисо Саттарова и Ашур Сафаров — самовольно захватили земельные участки и незаконно возвели дома, отмечает ведомство.

Несмотря на разъяснение рабочей группы о незаконности сооружений и необходимости их возврата, жители оказали сопротивление сотрудникам органов внутренних дел и представителям хокимията. В результате три сотрудника ОВД получили легкие телесные повреждения, сообщает Генпрокуратура.

«Из-за халатности должностных лиц и безответственного отношения было допущено расхищение сельскохозяйственных земель и нанесение телесных повреждений сотрудникам ОВД Алтынсайского района», — говорится в сообщении.

С учетом вышеперечисленного и необходимости проведения предварительного следствия прокуратура Алтынсайского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 207 (должностная халатность) и части 2 статьи 109 (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности) Уголовного кодекса.