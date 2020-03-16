Министерство внутренних дел Узбекистана опубликовало для общественного обсуждения проект постановления Кабинета Министров «Об упрощении порядка постоянной прописки и учета по месту пребывания в городе Ташкенте и Ташкентской области».

Реформировать систему прописки поручил президент Шавкат Мирзиёев во время послания парламенту. Глава государства сравнил прописку с кандалами, отметив, что эта проблема не решалась 30 лет. Проектом Государственной программы Узбекистана на 2020 год предусмотрена отмена с 1 апреля требования постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области для всех граждан страны при покупке недвижимости.

В представленном проекте документа сохраняется термин «прописка», хотя ранее сообщалось, что вместо нее будет внедрена система регистрации.

До 1 июля Министерство по развитию ИТ и коммуникаций, МВД, Министерство обороны, Министерство юстиции, Министерство занятости и трудовых отношений, Национальное агентство проектного управления при президенте, Узгеодезкадастр должны будут обеспечить автоматизацию процедур, связанных с постоянной пропиской граждан, и установить межведомственное электронное сотрудничество.

МВД будет поручено обеспечить проведение процедур, связанных с постоянной регистрацией, через автоматизированную систему «Манзил» («Адрес») по принципу «единого окна» через межведомственное электронное взаимодействие. Систему намечено запустить в Ташкенте и Ташкентской области с 1 июля, а в других регионах — с 1 января 2021 года.

До 1 июля планируется создать механизм, в рамках которого заявители смогут осуществлять процедуры постоянной прописки через личный кабинет на Едином портале интерактивных государственных услуг.

Документ обязывает граждан в течение 10 дней со дня прибытия на новое место жительства сдать документы на постоянную прописку или для постановки на учет по месту пребывания.

Постоянная прописка, судя по проекту, по-прежнему будет осуществляться по перечню категорий лиц — граждан Узбекистана, подлежащих постоянной прописке в Ташкенте и Ташкентской области.

Документом предлагается запретить нотариальное удостоверение и государственную регистрацию сделок по купле-продаже и другим действиям с недвижимостью на правах общей собственности для граждан без постоянной прописки в столице и Ташкентской области.

МВД и ранее предлагало ужесточить эту норму в связи со случаями совместной покупки недвижимого имущества в новостройках Ташкента и Ташкентской области двумя и более лицами на правах общей собственности (в таких случаях прописку получают все граждане).

Юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев, комментируя проект документа, отметил, что данное положение нарушает право на собственность, предусмотренное в Конституции.

Следующее требование, которое предлагается ужесточить, связано с браком. Если сейчас прописка аннулируется при расторжении брака в течение года после ее получения, то проект предусматривает увеличения этого срока до трех лет.

Документом предлагается отменить условие о покупке жилья в новостройках для получения постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области. Это означает, что жилье на вторичном рынке могут разрешить приобретать без прописки.

Лица, не достигшие 16 лет, согласно проекту, должны быть прописаны или взяты на учет по месту пребывания по адресу постоянного жительства родителей или лиц, их заменяющих (сейчас — на добровольной основе по желанию родителей или лиц, их заменяющих).

Принять участие в обсуждении проекта можно до 31 марта.