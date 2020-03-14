Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения в стране коронавируса Covid-19, сообщает РИА Новости.

Трамп отметил, что это даст возможность выделить на борьбу с вирусом до 50 млрд долларов. Ранее режим ЧС уже был введен на уровне отдельных штатов.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило новые тесты. Власти будут активно сотрудничать с частным сектором, чтобы «усилить возможности по проведению тестов на коронавирус».

До этого общественность критиковала администрацию президента за затягивание ответных мер на распространение вируса. В частности, пациентам, нуждавшимся в тестировании, отказывали в этом.

Власти США продолжают закрывать учебные учреждения и вводить запреты на проведение крупных мероприятий и собраний. Многие мероприятия переводятся в онлайн-режим.

Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 2100, а число умерших составило 48. Но реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно. Всего в стране протестировано менее 15 тысяч человек. Для сравнения — в Южной Корее ежедневно бесплатно тестируются 10 тысяч человек, отмечает New York Times.