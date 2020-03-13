С 00:00 часов 14 марта Узбекистан приостанавливает авиасообщение с Францией, Испанией и Великобританией. Такое решение принято на заседании Специальной республиканской комиссии по подготовке программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Узбекистане 12 марта, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

С этого же времени приостанавливается пропуск в Узбекистан через все пограничные пункты пропуска граждан Китая, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции и Испании и лиц без гражданства, постоянно проживающих в этих странах, а также всех иностранных граждан и лиц без гражданства, в течение последних 14 дней посетивших эти государства.

Вводимые ограничения не распространяются на владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также граждан шести указанных стран и лиц без гражданства, постоянно в них проживающих, если они в течение 14 дней до въезда в Узбекистан не посещали эти страны.

При необходимости из перечисленных стран могут быть организованы чартерные рейсы для доставки граждан Узбекистана.

По имеющейся информации, министерствам и ведомствам рекомендовано максимально ограничить зарубежные поездки руководителей и сотрудников до стабилизации эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции Covid-19.