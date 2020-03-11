Coca-Cola Company планирует инвестировать в развитие совместного предприятия в Узбекистане 31 млн долларов в 2020—2021 году, сообщила пресс-служба «Узбекозиковкатхолдинг», который является акционером СП.

Средства будут направлены на модернизацию и расширение производственных мощностей заводов в Ташкенте и Хорезмской области, говорится в сообщении.

По данным «Узбекозиковкатхолдинг», по итогам 2019 года Coca-Cola заняла 25% рынка прохладительных напитков и более 50% рынка сладких газированных напитков.

Предприятие увеличило объем производства прохладительных напитков на 38% в 2018 году и на 33% — в прошлом году. Это самый высокий темп рост среди всех компаний The Coca-Cola Company, отметили в холдинге.

Согласно результатам исследования, проведенного компанией в 2019 году, в ближайшие 10 лет ожидается рост рынка в 1,8 раза за счет увеличения числа населения, объемов доходов и расширения туристического потенциала региона.