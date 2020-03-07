XXI век должен стать веком равенства женщин, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в обращении, приуроченном к Международному женскому дню 8 марта.

По словам главы ООН, гендерное равноправие — это вопрос власти. Преобразование баланса сил имеет огромное значение для решения некоторых наиболее разрушительных и трудноразрешимых проблем этого века, подчеркнул он.

«От высмеивания женщин как истеричных и гормонально неустойчивых до повседневных осуждений женщин по их внешности; от мифов и табу, которые окружают естественные функции женского организма, до менсплейннинга (снисходительная манера разговора мужчины с женщиной — ред.) и виктимблейминга (обвинение жертвы — ред.) — женоненавистничество повсюду», — сказал Гутерриш.

Генсек ООН заметил, что вовлечение женщин-лидеров в посреднические и мирные процессы ведет к более прочному и устойчивому миру. Гендерное равенство, отметил он, «крайне важно, если мы хотим преодолеть чрезвычайную климатическую ситуацию».

По мнению Гутерриша, равные экономические права и возможности женщин являются глобальной необходимостью, «если мы хотим построить справедливую глобализацию, которая работает для всех».

«Это простая математика. Участие женщин повышает эффективность институтов», — заключил он.

В преддверии Международного женского дня был опубликован доклад Программы развития ООН, в котором говорится, что почти 9 из 10 мужчин и женщин во всем мире относятся к женщинам с предвзятостью. Эксперты проанализировали данные, собранные в 75 странах, где в общей сложности проживает более 80% мирового населения.

Почти половина опрошенных считают, что мужчины являются более успешными политиками, а более 40% уверены, что мужчины лучше руководят предприятиями. Более того, 28% считают, что мужчина имеет право избивать свою жену. При этом в последние годы во многих странах растет скептицизм по поводу необходимости равноправия мужчин и женщин, отмечают исследователи.

ПРООН призвала правительства стран менять дискриминационные убеждения и практики посредством образования, повышения осведомленности и сменой стимулов — например, использовать налоги для стимулирования справедливого распределения обязанностей по уходу за детьми или поощрять женщин и девочек работать в секторах, в которых традиционно доминируют мужчины, такие как вооруженные силы и IT.