Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 марта принял руководителя канцелярии комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи.

Как сообщила пресс-служба главы государства, на встрече стороны подчеркнули необходимость продолжения совместной подготовки и реализации приоритетных проектов в сфере энергетики, нефтегазовой, химической, текстильной, аграрной и других отраслях экономики, а также по модернизации инфраструктуры в Узбекистане.

Ян Цзечи отметил, что Китай готов тесно сотрудничать с Узбекистаном для развития новых возможностей роста в рамках инициативы «Один пояс, один путь», защиты общих интересов и другое, сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Руководитель канцелярии поблагодарил Узбекистан за отправку гуманитарной помощи китайскому народу для поддержки борьбы с коронавирусом. Он заверил, что Китай продолжит активное сотрудничество с другими странами для противодействия эпидемии.