В повседневной жизни без современной бытовой техники не обойтись. Исследования показали, что применение различных бытовых приборов экономит до 30% всего имеющегося времени. Только представить, сколько бы уходило времени на готовку еды без электро-мясорубки, блендера, миксера, микроволновой печи.





Уход за собой тоже отнимает немало времени. А современный мультистайлер для волос позволяет всего за 30 минут создавать в домашних условиях прически не хуже, чем в салоне красоты.





Все помнят те времена, когда случайно забытый утюг оставлял в лучшем случае обгоревшее пятно на одежде, в худшем — мог привести к пожару. Современный утюг с автоотключением при оставлении отключится, так как сработает датчик движения.

Техника становится все более удобной и умной: мультиварка имеет до 20 предустановленных и пользовательских программ приготовления блюд, робот-пылесос распознает загрязнение, автоматически проводит уборку и возвращается на станцию зарядки.





Все вещи невечные и техника ломается, морально устаревает. Бывает, что хочется просто ее обновить и пользоваться более усовершенствованной новинкой или приобрести дополнительный прибор, которого не было. Например, тостер не особо необходимый предмет на кухне, однако его наличие существенно расширяет возможности по приготовлению завтраков.

При этом, не всегда семейный или личный бюджет позволяет по первому желанию приобрести новый прибор.

Поэтому в честь приближающегося праздника 8 марта GOODZONE запускает акцию Super-8 с выгодной рассрочкой на восемь месяцев. Это хорошая возможность приобрести новую технику по доступным ценам. Для оформления рассрочки нужен только паспорт.





В акции участвуют более двух тысяч товаров от различных торговых марок по доступным ценам:

мультиварка Polaris PMC0554D — 56 995 сумов;

утюг Philips GC1430/20/BC — 40 711 сумов;

соковыжималка Panasonic MJM-176 — 81 422 сумов;

фен для волос Philips BHD029/00 — 28 494 сумов;

пылесос LG VK76A01NDR — 64 000 сумов.

Правила покупки товаров на условиях отсроченного платежа:

положительное прохождение скоринг-теста (система проверки на кредитоспособность);

наличие прописки в Ташкенте или Ташкентской области;

при отсутствии прописки — наличие временной регистрации и проживание от двух лет.

Для жителей Самарканда также необходима прописка.

Телефоны для справок:

Адреса GOODZONE:

Магазин №1: ул. А. Тимура 129Б

Ориентир: ст. метро «Шахристан». Магазин №2: Чиланзар-6, ТЦ Bunyodkor

Ориентир: ст. метро «Мирзо Улугбек». Магазин №3: г. Самарканд, ул. Гагарина, 178

Ориентир: «Трастбанк».

Больше новостей про акции и скидки в GOODZONE на официальных страницах в соцсетях.

Сайт: goodzone.uz

Facebook: fb.com/goodzone.uzbekistan

Telegram: t.me/goodzone_uzbekistan

Instagram: @goodzone.uzbekistan

На правах рекламы.