Компания Bizning Uylar Development приняла участие на международной общестроительной выставке в Узбекистане UzBuild 2020, где был представлен весь спектр продукции, услуг и оборудования. Отличительной особенностью UzBuild 2020 является высокая посещаемость, поддержка ключевых министерств и ассоциаций, а также рекордное количество компаний.
Девелопер Bizning Uylar представил гостям общий стенд, состоящий из трех брендов — Olmazor Business City, Yangi ChoshTepa и Manzara.
У посетителей выставки была возможность ознакомиться с планировкой и готовым ремонтом трехкомнатной квартиры.
Все квартиры жилого комплекса будут предоставляться покупателю с готовым качественным ремонтом.
Офисы продаж работают ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.
Сайт: bizninguylar.uz
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