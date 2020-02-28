Компания Bizning Uylar Development приняла участие на международной общестроительной выставке в Узбекистане UzBuild 2020, где был представлен весь спектр продукции, услуг и оборудования. Отличительной особенностью UzBuild 2020 является высокая посещаемость, поддержка ключевых министерств и ассоциаций, а также рекордное количество компаний.





Девелопер Bizning Uylar представил гостям общий стенд, состоящий из трех брендов — Olmazor Business City, Yangi ChoshTepa и Manzara.





У посетителей выставки была возможность ознакомиться с планировкой и готовым ремонтом трехкомнатной квартиры.





Все квартиры жилого комплекса будут предоставляться покупателю с готовым качественным ремонтом.

Офисы продаж работают ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.





Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

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