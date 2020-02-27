«В чем выгоднее хранить деньги: в сумах или долларах?» — вопрос, который много лет мучает всех узбекистанцев. На этот вопрос ответил «Капиталбанк».

«Некоторые люди до сих пор не решаются делать вклады, опасаясь колебания курсов. Но те, кто хранят сбережения наличными, на самом деле теряют деньги из-за инфляции. Мы поняли, что людям нужна уверенность, и нашли способ защитить вкладчиков от любых рисков», — говорит заместитель управляющего отдела розничного бизнеса «Капиталбанка» Одил Пулатов.





Большие инвесторы знают, как сберечь свои деньги — они хранят их в нескольких разных валютах одновременно. Это называется хеджированием или страхованием рисков. Если одна из валют ослабнет, инвестор потеряет не много. То есть, хеджирование защищает от неблагоприятных изменений на рынке валют. До недавних пор это было недоступно обычным людям, пока «Капиталбанк» не выпустил новый продукт «Всегда в плюсе», который работает по принципу хеджирования рисков.

«Всегда в плюсе» — это вклад, сроком до трех месяцев. Любой желающий может прийти в банк и вложить свои сбережения в долларах США. После этого деньги конвертируются в сумы по текущему курсу, и в течение всего срока хранятся как бы одновременно в двух валютах: в долларах США и в узбекских сумах. Другими словами, в момент вклада происходит хеджирование рисков. По истечении срока вклада можно выбрать, в какой валюте его забрать. Поднялся ли за это время доллар, или укрепился узбекский сум — вкладчик сам решает, какой расклад будет выгоднее.





Можно забрать деньги в сумах по курсу на момент вклада и получить 20% годовых, либо вернуть деньги в долларах и заработать до 5% годовых. В любом случае вкладчик всегда в плюсе.

Вопрос сохранения денег набирает сезонную актуальность — весной значительно увеличится объем денежных переводов в Узбекистан из России и Казахстана, где работают многие соотечественники.

Для простых и быстрых переводов все офисы «Капиталбанка» начали работу в системе «Золотая Корона». Можно переводить до 10 тысяч долларов за операцию, с минимальным набором документов. Чтобы воспользоваться переводами, достаточно иметь при себе паспорт.

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