На территории Ташкента и Ташкентской области 26 февраля пресечена скрытая незаконная деятельность группы лиц, попавших под идеологическое влияние международных террористических организаций и экстремистских течений. Об этом заявила пресс-служба столичного ГУВД.

Как сообщили правоохранители, эти лица подозреваются в проведении незаконных религиозных собраний в Ташкенте и Ташкентской области, на которых проповедовали идеи международных террористических организаций, действующих в Сирии, планируя поддержать их деятельность и присоединиться к их рядам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244−2 Уголовного кодекса (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях).

В рамках уголовного дела по 24 адресам в столице и области были проведены обыски, 21 человек был доставлен в отделения внутренних дел.

В домах этих граждан были обнаружены вещественные доказательства. Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее в феврале сообщалось о задержании в Ташкенте 21 человека, которых подозревают в обучении террористической деятельности.