Двое человек погибли от отравления угарным газом в Баяутском районе Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел 26 февраля в одном из домохозяйств махалли «Маданият». Жертвами стали гражданин С. К. (2000 года рождения) и С. К. (2004 года рождения).

Источником угарного газа в помещении стала отопительная печь АГВ. Сейчас ведется расследование происшествия, отметили в МЧС.

Еще один случай отравления угарным газом со смертельным исходом произошел 25 февраля в Фергане — погибли два человека.