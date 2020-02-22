Министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков прокомментировал итоги встречи с представителями международной коалиции Cotton Campaign. Их делегация посетила Узбекистан с рабочим визитом в начале февраля.

«Я постарался объяснить, что бойкот на текстильную продукцию со стороны зарубежных иностранных брендов на сегодняшний день несостоятелен, не обоснован, и, самое важное, препятствует развитию частного бизнеса в республике, — цитирует информагентство „Дунё“ главу МИВТ. — На сегодняшний день государство не участвует в текстильной отрасли. То есть, вся отрасль принадлежит частным лицам».

Он отметил, что в стране, согласно отчету Международной организации труда, не зафиксирован системный и систематический принудительный труд.

«Республика предпринимает революционные шаги в борьбе с принудительным трудом. В частности, повышается заработная плата трудящихся и размеры штрафов за использование принудительного труда, внедряется кластерная система, криминализуется принудительный труд», — сказал министр.

При этом, по словам руководителя министерства, Узбекистан не отрицает индивидуальных случаев принудительного труда. «Я лично просил активистов Cotton Campaign делиться с нами информацией по индивидуальным случаям, чтобы компетентные органы могли предпринять соответствующие меры», — рассказал Сардор Умурзаков.

Министр добавил, что, по его мнению, представителей коалиции можно назвать партнерами Узбекистана.

Ожидается, что Cotton Campaign опубликует решение по сбору урожая хлопка в 2019 году этой весной.

На сегодня более 300 крупных отраслевых брендов и ритейлеров США подписали обязательство (The Uzbek Cotton Pledge), по которому согласились не использовать узбекский хлопок, пока в стране не будет искоренен принудительный труд. Сайт Cotton Campaign остается недоступным в Узбекистане.