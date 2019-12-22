Явка избирателей на выборах депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей народных депутатов, которые прошли в воскресенье, составила по предварительным данным 71,1%. Об этом на брифинге сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Мирза-Улугбек Абдусаломов.

Всего в стране на 10260 избирательных участках проголосовало 13 миллионов 355 тысяч 911 из 18 миллионов 797 тысяч 810 зарегистрированных избирателей.

Наиболее активно голосовали в Каракалпакстане и Кашкадарьинской области — 75,4%. Наименьшая итоговая явка отмечена в Ташкенте — 60,8%.

Голосование в данный момент продолжается на некоторых избирательных участках в Европе и США. Всего за рубежом было открыто 55 участков и зарегистрированы 1 миллион 697 тысяч 647 избирателей. Примерно 89 тысяч соотечественников, проживающих за рубежом, голосовали досрочно.

В настоящее время ведется подсчет голосов. Предварительные результаты выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса будут объявлены 23 декабря в 14:00.