Министерство экономики и промышленности Узбекистана предлагает сделать обязательным использование отечественной продукции в инвестиционных и инфраструктурных проектах. Соответствующий проект постановления 14 декабря выставлен на общественное обсуждение.

Документом предусматривается внесение изменений и дополнений в постановление президента от 20 февраля 2018 года (№ПП-3550). В частности, в форму технического задания на разработку ТЭО/ТЭР проекта, которое состоит из 28 пунктов, предлагается включить требование об использовании отечественной продукции.

Доля отечественной продукции, согласно проекту документа, должна составлять не менее 30% от общей стоимости продукции, приобретаемой в рамках реализации и функционирования проекта.

В случае несоблюдения данного показателя в проекте предлагается указывать обоснование необходимости использования высокотехнологичной импортной продукции или товаров, не производимых в Узбекистане.

При этом, согласно проекту, стоимость местной продукции не должна превышать стоимости аналогичной импортной продукции на 20% с учетом расходов по их доставке до границы Узбекистана и таможенных платежей.

Если проект постановления президента примут, то соблюдение требований к использованию отечественной продукции будет проверять Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Минэкономпроме.

Проект документа направлен на «широкое использование местных сырьевых и производственных ресурсов с оптимизацией объема импорта при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов и осуществлении государственных закупок, а также создания новых рабочих мест».