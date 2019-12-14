Президент международной ассоциации WorldSkills International (WSI) Йос де Гой впервые посетит Узбекистан с официальным визитом с 16 по 17 декабря, сообщило Министерство занятости и трудовых отношений.

Визит приурочен к проведению первого открытого чемпионата Узбекистана по рабочим профессиям среди молодых специалистов от 18 до 25 лет, который пройдет в эти дни в Ташкенте. В рамках первенства молодые специалисты из Узбекистана, России, Татарстана и Казахстана будут соревноваться по 10 профессиональным компетенциям, включая поварское дело, сантехнику, электромонтаж, технологии моды и другие. Чемпионат пройдет на территории недавно открытого моноцентра по оказанию помощи незанятому населению «Ишга мархамат» в Яшнабадском районе Ташкента.

Президент ассоциации WorldSkills International примет участие в церемонии открытия чемпионата, встретится с официальными и техническими делегатами, а также посетит конкурсные площадки.

В рамках визита запланированы встречи Йоса де Гоя с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и руководством Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана. Стороны обсудят перспективы и планы по вступлению Узбекистана в международное движение WorldSkills International.

Кроме того, президент WSI посетит Центр профессионального обучения безработных граждан в Ташкенте. В завершении программы мероприятий он примет участие в церемонии вручения наград победителям первого открытого чемпионата Узбекистана по рабочим профессиям.

Визит Йоса де Гоя — один из шагов по вступлению Узбекистана в ассоциацию WorldSkills International. Это международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. В работе организации принимают участие 80 стран. Ее основная деятельность — организация и проведение профессиональных соревнований для молодых людей до 22 лет.

Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». Это крупнейшее соревнование подобного рода.

Вступление Узбекистана в ассоциацию WSI, как ожидается, послужит росту профессиональной компетенции специалистов рабочих профессий, популяризации рабочих специальностей среди молодежи и внедрению международных стандартов качества в оценку квалификации специалистов.

В рамках проекта также намечено создание национальной базы специалистов с сертификатами WorldSkills. Такой сертификат служит гарантом профессионализма и компетентности сотрудников и даст больше шансов найти высокооплачиваемую работу как в Узбекистане, так и за рубежом.