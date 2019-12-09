Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года, сообщает «Р-Спорт».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу на основе рекомендации Комитета по соответствию (CRC) WADА.

Теперь стране запрещено в течение четырех лет проводить международные соревнования, участвовать в крупных турнирах смогут только «чистые» спортсмены в нейтральном статусе. Сборная России не сможет выступать на них под своим флагом.

Высшему руководству национального Олимпийского комитета, включая всех членов исполкома, запрещено посещать крупные турниры в течение четырех лет.

«Все закончилось плачевно, но ожидаемо. Исполком WADA принял все рекомендации, они приняты единогласно, не было ни одного человека, кто бы выступил в поддержку или был не согласен», — заявила РИА Новости замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

По ее словам, российских спортсменов и тренеров могут допустить к международным соревнованиям, если они докажут, что непричастны к несоблюдению всемирного антидопингового кодекса.

РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также главы международных спортивных федераций.

WADA в ноябре 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, а также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В 2016-м были опубликованы две части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Исполком WADA в сентябре 2018 года восстановил статус РУСАДА.

В сентябре WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с возможными манипуляциями с данными московской антидопинговой лаборатории, которые направили в WADA в начале 2019 года.