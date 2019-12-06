В прошлом году 142 тысячи человек во всем мире умерли от кори — болезни, которую легко предотвратить с помощью вакцины. По прогнозам, в этом году цифра будет еще выше. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) встревожена тем, что в социальных сетях идет «настоящая кампания дезинформации» о последствиях прививок. Это приводит к тому, что все меньше детей получает жизненно необходимые вакцины, сообщил Центр новостей ООН.

Согласно новому докладу ВОЗ, самая серьезная ситуация сложилась в Демократической Республике Конго (ДРК), в Либерии, на Мадагаскаре, в Сомали и Украине. На эти пять стран приходится половина всех случаев кори в мировом масштабе. Эпидемия кори в ДРК, которая «обгоняет» Эболу, признана самой крупной в истории.

По числу случаев кори в Европейском регионе ВОЗ «лидирует» Украина, где зафиксировано 56,8 тысячи случая с начала года. Затем следуют Казахстан (10,1 тысячи), Грузия (3904), Россия (3521), Турция (2666) и Кыргызстан (2228). В Грузии и России вспышку удалось погасить.

Чтобы не допустить распространения кори, прививки должны получить по меньшей мере 95% населения. Сегодня этот средний показатель составляет 86%, что лучше уровня 2002 года (72%), но явно недостаточно.

В ВОЗ считают, что главный фактор снижения масштабов иммунизации — это распространение ложной информации о вреде вакцин против кори в интернете. Поверив ей, родители все чаще отказываются вакцинировать детей, в результате растет число заболеваний корью и смертельных исходов. Чтобы обеспечить надежную защиту от кори, нужно сделать две прививки, и первую — как можно раньше, а младенческом возрасте.

Корь — это вирусное заболевание, которое очень легко передается и особенно опасно для маленьких детей. Симптомы появляются 10−12 дней спустя после заражения: это высокая температура, насморк, конъюнктивит, кашель и небольшие белые пятнышки в полости рта. Через несколько дней появляется сыпь — сначала на лице и шее, а потом и на всем теле. Причем пациент представляет опасность для окружающих за четыре дня до возникновения сыпи и остается заразным в течение еще четырех дней. Большинство больных поправляется через де-три недели, но у многих развиваются осложнения, включая слепоту, энцефалит и серьезные респираторные заболевания.

Кроме того, как показывают недавно опубликованные исследования, заражение корью может также нанести серьезный ущерб «памяти» иммунной системы человека. Это значит, что в течение нескольких месяцев, а порой и лет, переболевший корью не защищен и от других заболеваний, например от гриппа или диареи.

В ВОЗ призывают не поддаваться ложным слухам, распространяемым в социальных сетях, а опираться на факты: прививки от кори могут вызывать лишь незначительные и временные побочные эффекты, например, боль в руке или небольшое повышение температуры. Более серьезные последствия крайне редки — один случай на миллион.

«Не надо также забывать, что риск побочных эффектов при вакцинации значительно ниже угрозы здоровью от самого заболевания. Корь, как и многие другие болезни, которые можно предотвратить с помощью вакцин, может привести к смерти», — подчеркнули в ВОЗ.

Кроме того, подчеркивают эксперты, любая лицензированная вакцина проходит тщательную проверку в ходе нескольких фаз клинических исследований, а после одобрения ученые постоянно оценивают ее эффективность и безопасность.