В последние дни ноября на территорию Узбекистана начался вынос очень теплого воздуха. Большую часть этой недели по республике сохранится теплая погода, сообщил Узгидромет.

Температурный фон будет днем в пределах +14…+19 градусов, ночью — +4…+9 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

В пятницу и субботу на территорию республики ожидается вынос относительно прохладной и влажной воздушной массы с районов Каспийского моря. По Узбекистану ожидается увеличение облачности, усиление ветра до 15−20 м/с, местами пройдут дожди. Дневная температура воздуха понизится до +7…+12 градусов тепла, ночью — +2…+7 градусов, что близко к климатической норме.