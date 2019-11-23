Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 ноября провел видеоселекторное совещание по внедрению новой системы обеспечения жильем населения городов и сел, сообщила пресс-служба главы государства.

Проблемы жилищной сферы

Темпы жилищного строительства не поспевают за растущей потребностью населения, отмечалось на собрании. За девять месяцев с начала года в народные приемные поступило более 36 тысяч обращений касательно жилищного вопроса.

«Многие недовольны качеством домов. Некоторые массивы, возведенные в селах, не подключены к инженерно-коммуникационным сетям. Имеется нереализованное жилье, а по некоторым домам возврат кредитов проблематичен», — говорится в сообщении.

Причина этих и других недостатков в том, что строительство доступного жилья не имеет стабильного финансового источника и осуществляется в основном за счет бюджетных средств, указал президент. Конкуренция в системе сформирована слабо, не достаточно участие частного сектора.

По расчетам международных организаций, для полного удовлетворения потребности населения в жилье необходимо ежегодно строить 145 тысяч квартир. На это требуется почти 30 трлн сумов в год.





Фото: пресс-служба президента.

Новый порядок строительства жилья

С 2020 года будет действовать новая система по обеспечению населения жильем. Отныне строить дома будет не государство, а частный сектор. Государство будет поддерживать спрос на жилье через выделение населению ипотечных кредитов на оптимальных условиях. Размер ресурсов на ипотечное кредитование впредь не будет ограничиваться по банковскому и региональному принципу.

Предприниматели-застройщики положительно отозвались о вводимой системе, отмечается в сообщении. Они отметили, что если доступ населения к кредитам будет упрощен, расширятся и возможности строительства жилья с сохранением нынешнего уровня цен, но при этом с более высоким качеством.

Исходя из этого, отныне строительство домов в городах будет осуществляться в таком порядке:

Первое — субъекты предпринимательства за счет собственных и привлеченных извне средств построят в столице и других городах дома на 13,7 тысячи квартир. Вопросами проектирования домов также займутся сами предприниматели.

субъекты предпринимательства за счет собственных и привлеченных извне средств построят в столице и других городах дома на 13,7 тысячи квартир. Вопросами проектирования домов также займутся сами предприниматели. Второе — земельные участки под строительство домов будут выделяться через аукционы. Подключение домов к сетям водоснабжения и канализации, строительство подъездных автомобильных дорог будет финансироваться из республиканского и местных бюджетов.

земельные участки под строительство домов Подключение домов к сетям водоснабжения и канализации, строительство подъездных автомобильных дорог будет финансироваться из республиканского и местных бюджетов. Третье — для здоровой конкуренции между банками Министерство финансов выделит им через аукцион ресурсы почти на 3 трлн сумов для последующего выделения ипотечных кредитов. Кроме того, с привлечением средств Азиатского банка развития откроется компания по рефинансированию ипотеки. Она будет размещать средства в банках в качестве дополнительных ресурсов для выделения ипотечных кредитов на новостройки.

для здоровой конкуренции между банками Министерство финансов выделит им через аукцион ресурсы почти на 3 трлн сумов для последующего выделения ипотечных кредитов. Кроме того, с привлечением средств Азиатского банка развития откроется компания по рефинансированию ипотеки. Она будет размещать средства в банках в качестве дополнительных ресурсов для выделения ипотечных кредитов на новостройки. Четвертое — будет внедрена новая, адресная система поддержки малообеспеченных слоев населения. Из бюджета будут выделены субсидии 10,8 тысячи нуждающимся городским семьям на покрытие начального взноса и выплат процентов по кредиту. Эти средства будут направлены на покрытие процентов в части кредитной ставки, превышающей 12% в Ташкенте и 10% в остальных регионах.

Президент поручил руководителям ответственных министерств и организаций отобрать и выставить на аукцион в соответствии с новым порядком земельные участки под строительство жилья и определить его среднюю рыночную стоимость для подсчета верхней границы кредитов.

Участники также обсудили реформирование системы жилищного строительства в селах и поэтапную передачу функций заказчика от инжиниринговой компании «Кишлок курилиш инвест» частному сектору.

Как будут строить дома в селах

Отныне жилье в селах будет строиться не рядной застройкой вдоль дорог, а в виде массивов, примыкающих к городам и районным центрам, сказал президент. Это позволит превратить районы в крупные агломерации, что снизит нагрузку на инфраструктуру, повысит экономическую активность населения и позволит более эффективно использовать земельные ресурсы.

В следующем году компании «Узшахар курилиш инвест» и «Кишлок курилиш инвест» продолжат строительство 4250 домов в городах и 8 тысяч домов в сельской местности.

Новая система финансирования строительства

Чтобы предотвратить случаи простаивания уже построенных домов, будет усовершенствована система финансирования строительства в городах. Сначала будет сформирован перечень желающих приобрести жилье и пока не соберется необходимая сумма взносов, финансирование на строительство не выделят.

Банки, определившись с покупателями жилья в городах, сооружающегося по действующей системе в 2020 году, внедрят систему финансирования строительства за счет ипотечных кредитов, выделяемых клиентам.

Президент указал на необходимость широкого использования инновационных стройматериалов для снижения стоимости жилья и повышения его качества.

Хокимиятам на местах поручено завершить выделение земли под строительство жилья, отбор подрядчиков и обеспечить начало работ в срок до 1 марта 2020 года.

«В жилищной политике мы переходим на новую систему. В этом процессе руководитель каждого региона обязан взять на себя ответственность и сформировать собственный опыт в жилищной сфере. Отныне будем спрашивать с хокимов не о количестве построенных домов, а о том, сколько предпринимателей было привлечено в сферу, сколько земли им было выделено, создана ли инфраструктура, каково качество жилья и сколько людей остались довольны», — сказал глава государства.

Республиканской комиссии по строительству и реализации жилья поручено проконтролировать строительные работы с выездом на места.

Хокимам указано на необходимость уделить особое внимание возведению жилья на участках, освободившихся от сноса ветхих зданий и сооружений, а также на недопустимость сноса объектов недвижимости, пока собственнику не будет выплачена компенсация, и все его законные условия не будут выполнены.