Генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге (Россия) подтвердило информацию о нападении группы молодых людей на гражданина Узбекистана Д. Ю. Сейчас мужчина находится в больнице, сообщила пресс-служба МИДа страны.

По данным Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, инцидент произошел вечером 11 ноября у железнодорожной станции «Пост Ковалево» в Красногвардейском районе. Молодые люди, по экстремистским мотивам, напали на 38-летнего Д. Ю., распылили ему в лицо раздражающее вещество из баллончика, после чего жестоко избили.

Подозреваемые нанесли мужчине не менее пяти ударов ножом, а также множественные удары ногами по голове и телу, уточняет комитет. Напавшие также похитили мобильный телефон потерпевшего и около 8000 рублей.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых — ими оказались трое жителей Ленинградской области (2000, 2001 и 2003 г. р.). В их отношении возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Генконсульство взяло ситуацию на контроль, отметили в МИДе.