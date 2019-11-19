Руководитель Социал-демократической партии «Адолат» Нариман Умаров на дебатах лидеров политических партий Узбекистана в понедельник выступил за создание единого следственного органа и «народного суда».
«В трех правоохранительных органах есть орган следствия — в прокуратуре, МВД и СГБ. Нужно объединить следственные органы в один орган. Кому должен подчиняться новый орган? Нужно подумать, но мы считаем, что нужно передать его в подчинение Министерства юстиции. В США, Европе так, в Турции тоже», — сказал Нариман Усманов.
Глава партии «Адолат» также указал на проблемы, с которыми сталкиваются граждане при взаимодействии с судебно-правовой системой.
«В городах и районах есть необходимость в оптимизации судов. Мы сторонники того, чтобы объединить четыре вида суда — уголовный, административный, гражданский, экономический — в народный суд. Граждане измучены беготней в районах и городах, они идут в суд, их перекидывают в гражданские суды. Пусть будет один суд, пусть за него отвечает один руководитель, по его руководством будут несколько судов», — заявил он.
Лидер партии также призвал провести реформы в сфере адвокатской деятельности. По статистике в Узбекистане на 8250 человек приходится 1 адвокат. В США на каждого адвоката приходится 256 человека, в Италии — 260, в Германии — 500, в Азербайджане — 667, в Нидерландах — 900, во Франции — 1403, Казахстане — около 4000.
«Мы должны усилить деятельность адвокатов, их независимость. Они должны быть на равных с прокурором… Мы усилим эту сферу законом. В первую очередь нужно обеспечить законную независимость адвокатов, у них должно быть место в обществе», — заявил Нариман Усманов.
Mansur Tashmatov
Браво !!!
Совершенно верно подчеркнули, что Адвокат должен быть на уровне Прокурора!
Абай Мухамедкулов
Ну что же правильные слова.
Посмотрим чтобы выполнение этих заявлений после выборов соответствовала хотя бы на 50% реальности.
Alexandr Lex
Создание единого следственного органа в виде того “следственного комитета“ — мысль правильная и необходимая. Однако передача его в ведение какого-либо органа лишает всякий смысл его создания. Следственный комитет должен быть независим ни от прокуратуры, ни от Мин. Юста, ни от какого-либо иного органа, т.к. наличие вышестоящего органа означает обязательное давление сверху. Будет гораздо эффективнее, если СК будет полностью независим и отчитываться только перед Парламентом и Президентом.
Создание народных судов — идея из разряда футуризма и фантастики. Даже в столичных судах в настоящее время творится хаос, большинство решений как под копирку, без отражения сути и четкой правовой позиции, уровень изучения дела и подхода судей в справедливом разрешении оставляет желать лучшего. Про управление в судах можно даже не говорить. Юристы и те, кто бывает там чаще остальных, и так видят и знают, какой уровень управления в судах. Если председатели суда зачастую не способны руководить одним судом, тот что будет, если им передать в руководство все 4 вида судов. Это не изменить ситуацию, скорее будет еще хуже. А вот обеспечить удобное расположение всех судов решило сильно бы облегчело проблему населения с той самой бегатней.
Про реформу адвокатуры вообще можно обсуждать месяцами. Нужно кардинально менять законодательство в этой сфере.