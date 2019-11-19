Руководитель Социал-демократической партии «Адолат» Нариман Умаров на дебатах лидеров политических партий Узбекистана в понедельник выступил за создание единого следственного органа и «народного суда».

«В трех правоохранительных органах есть орган следствия — в прокуратуре, МВД и СГБ. Нужно объединить следственные органы в один орган. Кому должен подчиняться новый орган? Нужно подумать, но мы считаем, что нужно передать его в подчинение Министерства юстиции. В США, Европе так, в Турции тоже», — сказал Нариман Усманов.

Глава партии «Адолат» также указал на проблемы, с которыми сталкиваются граждане при взаимодействии с судебно-правовой системой.

«В городах и районах есть необходимость в оптимизации судов. Мы сторонники того, чтобы объединить четыре вида суда — уголовный, административный, гражданский, экономический — в народный суд. Граждане измучены беготней в районах и городах, они идут в суд, их перекидывают в гражданские суды. Пусть будет один суд, пусть за него отвечает один руководитель, по его руководством будут несколько судов», — заявил он.

Лидер партии также призвал провести реформы в сфере адвокатской деятельности. По статистике в Узбекистане на 8250 человек приходится 1 адвокат. В США на каждого адвоката приходится 256 человека, в Италии — 260, в Германии — 500, в Азербайджане — 667, в Нидерландах — 900, во Франции — 1403, Казахстане — около 4000.

«Мы должны усилить деятельность адвокатов, их независимость. Они должны быть на равных с прокурором… Мы усилим эту сферу законом. В первую очередь нужно обеспечить законную независимость адвокатов, у них должно быть место в обществе», — заявил Нариман Усманов.