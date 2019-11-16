Иранская авиакомпания Zagros Airlines с декабря начнет регулярные рейсы по маршруту «Тегеран-Ташкент-Тегеран», сообщило Министерство транспорта Узбекистана.

Разрешение на выполнение полетов в ноябре выдало Агентство гражданской авиации при Минтрансе.

На первоначальном этапе авиакомпания планирует осуществлять рейсы один раз в неделю. Позже их частота, как ожидается, будет увеличена до двух раз в неделю.

Полеты по новому маршруту будут выполняться на самолетах Airbus A320, McDonnell Douglas MD-82 и MD-83.