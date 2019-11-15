«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов теплых салатов.

Теплый салат со стейком





Теплый салат со стейкомможет стать вариантом готового блюда или же его дополнением. В нем отлично сочетаются необычайно вкусный соус и нежные кусочки стейка.

Тёплый салат с курицей и баклажанами





Вкусный, сытный салат, который очень легко готовится и может стать заменой второму блюду.

Теплый салат по-римски





Идеальное сочетание зелени и мяса, которое вполне может заменить полноценный прием пищи.

Теплый салат-гарнир к мясу





Этот салат отлично подойдет к любому мясному блюду в качестве гарнира.

Теплый грибной салат с помидорами





Теплый грибнойсалат готовится всего за 15 минут в одной сковороде. Он замечательно подойдет к мясу, птице или к пирогам.

Салат с фасолью и сухариками





Салат с фасолью и сухариками готовится очень быстро, а вкус его просто бесподобен.

Тёплый картофельный салат с редисом





Этот теплый салат вполне может заменить гарнир или стать полноценным перекусом. Он прост в приготовлении и не займет много времени.

Немецкий салат





Немецкая кухня славится блюдами из картофеля. Этот теплый салат — сытный и очень вкусный — настоящее национальное достояние.

Больше рецептов — на Zira.uz.

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram на русском языке: t.me/zirauz

Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat

Телефон редакции: (+99878) 148−15−55

Telegram: (+99899) 837−15−15