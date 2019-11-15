«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов теплых салатов.
Теплый салат со стейком
Теплый салат со стейкомможет стать вариантом готового блюда или же его дополнением. В нем отлично сочетаются необычайно вкусный соус и нежные кусочки стейка.
Тёплый салат с курицей и баклажанами
Вкусный, сытный салат, который очень легко готовится и может стать заменой второму блюду.
Теплый салат по-римски
Идеальное сочетание зелени и мяса, которое вполне может заменить полноценный прием пищи.
Теплый салат-гарнир к мясу
Этот салат отлично подойдет к любому мясному блюду в качестве гарнира.
Теплый грибной салат с помидорами
Теплый грибнойсалат готовится всего за 15 минут в одной сковороде. Он замечательно подойдет к мясу, птице или к пирогам.
Салат с фасолью и сухариками
Салат с фасолью и сухариками готовится очень быстро, а вкус его просто бесподобен.
Тёплый картофельный салат с редисом
Этот теплый салат вполне может заменить гарнир или стать полноценным перекусом. Он прост в приготовлении и не займет много времени.
Немецкий салат
Немецкая кухня славится блюдами из картофеля. Этот теплый салат — сытный и очень вкусный — настоящее национальное достояние.
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