В Узбекистане планируют приватизировать не менее 20 крупных государственных компаний к 2023 году. Об этом 15 ноября на международной конференции «Роль рынка капитала в развитии экономики Узбекистана», сообщил директор Агентства по развитию рынка капитала Атабек Назиров.

На конференции отмечалось, что в условиях перекредитования экономики банковским сектором с чрезмерно высоким уровнем государственного участия, развитие рынка капитала приобретает особенную значимость для ускорения темпов развития экономики.

При этом, наиболее насущными задачами для развития рынка капитала являются:

приведение законодательства в соответствие с требованиями, предъявляемыми к frontier markets (рынки, которые ещё только начинают развиваться);

создание экосистемы финансового рынка, в состав которой входят брокеры, пенсионные фонды, страховые компании и банки;

создание механизма привлечения на фондовый рынок средств населения — как взращиванием институтов коллективных инвестиций, так и предоставлением простого и понятного доступа на рынок индивидуальным инвесторам.

Атабек Назиров отметил, что «фондовый рынок — не декорация, не аксессуар, а инструмент для роста благосостояния населения», а также для вливания в экономику необходимого ей инвестиционного ресурса.

«Я верю в то, что фондовый рынок — это эффективный инструмент для роста благосостояния наших сограждан, способ получения ими выгоды от роста экономики и обеспечения достойных пенсий, хорошего жилья, а также уверенности в будущем», — заявил он.

Директор Агентства рынка капитала заявил, что в настоящее время готовится крупнейшая программа приватизации госкомпаний.

«Для придания стимула развития рынка капитала мы планируем совместно с Агентством по управлению госактивами в максимально короткие сроки провести приватизацию активов. На первом этапе будут приватизированы не менее 20 крупнейших госкомпаний», — сообщил он.

Директор Агентства по управлению государственными активами Суннатулла Бекенов заявил о готовности в поддержке рынка капитала путем расширения практики проведения первичного (IPO) и вторичного (SPO) размещения акций госкомпаний.

По его словам, будет принята Стратегия управления и приватизации госпредприятий, которая предусматривает критерии сохранения за государством предприятий и их трансформацию в эффективные предприятия, способных конкурировать на внутреннем и внешнем рынках.

К 2023 году планируется в два раза увеличить доходы от дивидендов в госбюджет, провести IPO и SPO не менее 20 госкомпаний, снизить число государственных предприятий до 50% и выпустить облигации не менее 50 госкомпаний.

По оценкам в результате IPO 10 крупных госпредприятий на рынке появятся новые компании с капитализацией 13 млрд долларов, а также увеличится число акций в свободном обращении на 1,3 млрд долларов.

Согласно постановлению президента от 3 апреля 2019 года, на продажу инвесторам будут выставлены доли в таких химических предприятиях, как АО «Самаркандкимё», ООО «Кунградский содовый завод», АО «Кукон суперфосфат заводи», АО «Ферганаазот», СП АО «Электрохимзавод», АО «Жиззах пластмасса», ООО «Дехканабадский калийный завод» и другие.

Для реализации инвесторам также будут предложены акции в 29 компаний (доли) 29 государственных компаний.

При этом ожидается, что государство сохранит владение контрольным пакетом акций в «Узбекистон темир йуллари», Uzbekistan Airport, Uzbekistan Airways, UzAuto, «Тошшахартрансхизмат», Узбекском металлургическом комбинате, «Узбекнефтегазе», «Узтрансгазе», Uzbektelecom, «Национальные электрические сети», Народном банке, Национальном банке Узбекистана и других.

Атабек Назиров заявил, что правительство намерено ускорить проведение пенсионной реформы, чтобы предоставить право пенсионным фондам инвестировать в ценные бумаги. При этом подразумевается создание частных пенсионных фондов.

Более того, планируется развитие вторичного рынка государственных облигаций с возможностью их приобретения населением.

Агентство по развитию рынка капитала разрабатывает стратегию рынка капитала на 2020 — 2025 годы, внедрение которой, как ожидается, доведет объем свободно обращающихся ценных бумаг до 10% ВВП (сейчас этот показатель 0,2% от ВВП) или 60 трлн сумов при ежегодном росте ВВП в 5%.