10 ноября примерно в 13:00 в Нукусе от отравления угарным газом скончалась супружеская пара, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана. В доме использовался отопительный котел, работающий на газе.

9 ноября в 7:30 с симптомами отравления угарным газом были госпитализированы женщина с двумя детьми, а также пятеро гостивших родственников в доме в Каршинском районе Кашкадарьинской области. Они спали с включенной на кухне газовой плитой.

Органы прокуратуры ведут доследственную проверку по обоим фактам.