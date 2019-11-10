Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Вадим Абрамов на послематчевой пресс-конференции в субботу подвел итоги товарищеского матча с командой Кыргызстана. Видеозапись с мероприятия опубликовало издание Championat.Asia.

9 ноября на стадионе «Пахтакор» национальная команда одержала победу над Кыргызстаном со счетом 3:1. Вадим Абрамов назвал встречу «хорошим спаррингом».

«Хороший спарринг. Их команда предложила такой футбол — они сзади встали и рассчитывали на контратаки. В принципе, получилось неплохо, думаю, что определенный урок должны извлечь из этой игры. Со стандарта опять пропустили, к сожалению, с углового, не разобрались. Но в целом у них не было таких моментов, чтобы они убежали, был отрыв или что-то еще. Будем думать, как эти вопросы решить. Ну опять таки от соперника зависит, как он будет играть», — заявил 57-летний специалист.

Один из журналистов отметил атакующий стиль команд Вадима Абрамова, но в тоже время указал на проблемы в обороне. Главный тренер заявил, что атакующие команды, в том числе «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», имеют схожие проблемы.

«Мы атакуем, конечно, при этом команда будет пропускать. Назовите команду, которая не пропускает, когда больше атакует. Кого вы не назовете — „Ливерпуль“ и „Манчестер Сити“ — у всех такие же проблемы, как и у нас. У нас [Вирджила] Ван Дейка (защитник „Ливерпуля“ — ред.) нет, а так пытаемся играть, как получается. Бразильцы когда-то сказали: „Вы забейте нам сколько сможете, мы забьем сколько хотим“. Мы пока не бразильцы, но учимся, стремимся», — сказал он.

Следующий матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Азии Узбекистан сыграет с Саудовской Аравией 14 ноября на стадионе «Пахтакор». По итогам трех матчей соревнований (четырех — у Сингапура) Узбекистан занимает первое место в группе D с 6 очками. Следом идут Саудовская Аравия (5), Палестина (4), Сингапур (4) и Йемен (2).