Сборная Узбекистана по футболу победила команду Кыргызстана в товарищеском матче. Встреча на столичном стадионе «Пахтакор» в субботу завершилась со счетом 3:1.

Счет на 11-й минуте открыл нападающий национальной команды Игорь Сергеев. Полузащитник гостей Фархат Мусабеков сравнял счет, однако во втором тайме узбекистанце еще дважды поразили ворота соперника. Полузащитники Достонбек Ҳамдамов (53') и Джамшид Искандеров (80') принесли победу Узбекистану.

Перед встречей главный тренер Вадим Абрамов попросил Ассоциацию футбола не транслировать на телевидении матч с Кыргызстаном, чтобы «подготовить сюрприз» сборной Саудовской Аравии — следующему сопернику Узбекистана в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Азии.

После общественного резонанса 57-летний специалист изменил решение. В итоге игру показали по телеканалу Sport.

Матч с Саудовской Аравией пройдет 14 ноября на стадионе «Пахтакор». По итогам трех матчей отборочного турнира (четырех — у Сингапура) Узбекистан занимает первое место в группе D с 6 очками. Следом идут Саудовская Аравия (5), Палестина (4), Сингапур (4) и Йемен (2).

Видео

Полный матч (YouTube)

Стартовые составы





Узбекистан: Эльдорбек Суюнов, Шароф Мухитдинов, Ислом Тухтахужаев, Одил Ахмедов, Мурод Холмухаммедов, Одил Хамробеков, Аброр Исмоилов, Санжар Кодиркулов, Хуршид Гиясов, Азизбек Тургунбоев, Игорь Сергеев.





Кыргызстан: Павел Матяш, Одилжон Абдрахманов, Мустафа Юсупов, Тамирлан Козубаев, Акрамжон Умаров, Бекжан Сагинбаев, Эдгар Бернхардт, Фархат Мусабеков, Гулжигит Аликулов, Мирлан Мурзаев, Виталий Люкс.

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