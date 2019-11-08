На территории Сергелийской малой промышленной зон в Ташкенте вечером в пятницу произошел крупный пожар — горели цеха по производству мебели компании Magna Mebel и по выпуску синтепона компании Useful Business Group на общей площади 1500 кв. м.

Как сообщило Главное управление пожарной безопасности МЧС Узбекистана, сообщение о возгорании поступило в 17:52. Первые четыре боевых пожарных расчёта прибыли на место в 17:57. Затем было направлено еще шесть расчётов.

Всего было задействовано 18 единиц пожарной техники. Пожар был локализован в 19:46 и ликвидирован в 20:20.

Усилиями пожарных было не допущено распространение огня на 15,5 тысячи кв. м здания.

Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.