США начали процесс выхода из Парижского соглашения об изменении климата. Официальное уведомление об этом было направлено в ООН 4 ноября. Выход вступит в силу год спустя после уведомления, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление государственного секретаря Майка Помпео.

По словам госсекретаря, президент Дональд Трамп принял решение о выходе из соглашения в связи с «несправедливым экономическим бременем», возложенным на США. О намерении выйти из соглашение Соединенные Штаты уведомили ООН в августе 2017 года.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года и вступило в силу 4 ноября 2016 года. Оно направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Сейчас участниками Парижского соглашения являются 197 стран, из них 185 его ратифицировали, в том числе и Узбекистан.

Соглашение пришло на смену действовавшему до того момента Киотскому протоколу от 1997 года, установившему квоты по выбросу парниковых газов только для нескольких развитых стран, однако США вышли из этого соглашения, а ряд других стран не выполнили договоренности.