В Кодекс об административной ответственности Узбекистана включили две новые статьи. Соответствующий закон, подписанный президентом Узбекистана 29 октября, опубликован и вступил в силу 30 октября.

Новыми статьями (194−1 и 195−1) предусмотрены штрафы размером от 0,5 до 3 БРВ или административный арест сроком на 15 суток за невыполнение законных требований сотрудника Нацгвардии о прекращении правонарушений и публичные призывы к невыполнению требований военнослужащего.

Протокол об административном правонарушении, согласно документу, будут составлять органы Нацгвардии, а дела по ним будут рассматривать административные суды.

Сотрудники Нацгвардии наделены правом доставлять в органы Нацгвардии правонарушителей, посягнувших на охраняемые объекты и другое имущество юрлиц, производить административное задержание виновных по статьям 61 (мелкое хищение), 185−1 (незаконный оборот пиротехнических изделий), 194−1 и 195−1, 198 (невыполнение законных требований или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей представителя власти) и части 1 статьи 210−1 (нарушение пропускного режима на особо важных и категорированных объектах) КоАО, а также производить личный досмотр и досмотр вещей.