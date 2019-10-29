Министр обороны Узбекистана Баходир Қурбанов 29 октября провел двухстороннюю встречу с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.

Военная делегация Узбекистана ранее прибыла в Баку для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.

Главы оборонных ведомств Узбекистана и Азербайджана подписали план военного сотрудничества между министерствами обороны на 2020 год.

Заседание совета состоится завтра, 30 октября. В нем примут участие главы оборонных ведомств России, Армении, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.