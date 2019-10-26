Правительство Узбекистана и ООН согласовали проект специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Проект был рассмотрен на международной конференции высокого уровня «Приаралье — зона экологических инноваций и технологий», прошедшей в Нукусе 25 октября.

С инициативой объявить регион зоной экологических инноваций и технологий в августе прошлого года на заседании глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В послании участникам конференции, которое зачитал первый заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, Шавкат Мирзиёев подчеркнул: «Восстановить Аральское море невозможно. Поэтому нашей задачей является сокращение негативного влияния аральского кризиса на окружающую среду и жизнедеятельность людей в регионе. Мы предлагаем превратить регион Приаралья в зону экологических инноваций и технологий».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, направивший в Нукус видеообращение, отметил, что исчезновение моря вызвало многочисленные негативные последствия для условий жизни и здоровья людей. Однако благодаря совместным усилиям правительства Узбекистана и мирового сообщества видно, что улучшение ситуации возможно.





Фото: ООН в Узбекистане.

«Сейчас время действовать. Необходимо возродить благоприятные условия для жизнедеятельности людей в отдаленных районах Каракалпакстана, что станет стимулом для возвращения молодежи, которая продолжит работу по возрождению Приаралья», — сказал специальный советник администратора ПРООН Абдулай Мар Дийе.

Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов отметил, что от последствий аральской катастрофы страдает экономика, выросли уровень безработицы, внешняя миграция, качество жизни местного населения упало. В последние годы, благодаря консолидации усилий правительства и международных институтов, в Приаралье создаются новые рабочие места и развивается инфраструктура.

Постоянный координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер подчеркнула, что несмотря на катастрофические последствия аральского кризиса, пустыню Аралкум необходимо трансформировать в привлекательную экономическую зону.

«Мы должны говорить не про трагедию, а про развитие региона. Сфокусироваться на человеческих ресурсах», — призвала она.

«Люди остаются в этом регионе, и они хотят иметь возможность жить нормальной жизнью. С применением правильных технологий можно смягчить последствия. Мы намерены увеличить присутствие европейских финансовых структур в регионе», — заявил специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.

Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Бадриддин Абидов сообщил, что в ноябре Программа развития ООН направит специальную миссию для доработки Концепции «Приаралье — зона экологических инноваций и технологий».

24 октября на региональной встреча по вопросам водопользования был рассмотрен проект Региональной программы по рациональному использованию водных ресурсов Центральной Азии. «В условиях новых вызовов, связанных с таянием ледников, уменьшением объемов воды, увеличением населения и его потребностей в воде и продовольствии, перед нами встают большие задачи по обеспечению водной безопасности стран Центральной Азии», — отметил министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев.

В рамках форума в Нукусе также прошло заседание Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию Международного фонда спасения Арала, на котором председательство в комиссии было передано от Туркменистана Узбекистану.