Всемирная организация здравоохранения объявила о ликвидации второго из трех диких вирусов, вызывающих полиомиелит. В организации подчеркнули, что с 1988 года число случаев заражения диким полиовирусом сократилось с 350 тысяч до 33.

Последний случай дикого полиовируса третьего типа был зарегистрирован в Нигерии в 2012 году. С тех пор расширена и укреплена система отслеживания болезни, при мониторинге за шесть лет не было обнаружено ни одного нового случая полиомиелита, говорится в сообщении.

Три штамма полиомиелита одинаково опасны — они могут привести к параличу. При этом 5−10% парализованных больных умирают из-за развивающегося паралича дыхательных мышц.

Профессор Дэвид Солсбери, возглавляющий независимую международную комиссию по сертификации отсутствия полиомиелита, на торжественной церемонии в штаб-квартире ВОЗ в Женеве вручил Генеральному директору организации официальный сертификат об искоренении дикого вируса полиомиелита третьего типа (WPV3).

«WPV3 ликвидирован в глобальном масштабе. Это значимое достижение, которое должно мобилизовать нас на продолжение работы с тем, чтобы сделать последний шаг — ликвидировать дикий вирус полиомиелита первого типа», — объявил профессор Солсбери.

По словам профессора, вирус циркулирует в двух странах: Афганистане и Пакистане. «Нам нельзя останавливаться: мы должны избавиться от всех штаммов полиомиелита», — подчеркнул Солсбери. Он отметил, что в Африке этот вирус не появлялся с 2016 года, и что континент фактически свободен от всех трех типов дикого вируса.

Вирус второго типа был ликвидирован в 1999 году, и по мнению экспертов, нынешняя победа над третьим штаммом показывает, что полностью покончить с полиомиелитом — достижимая задача.

«Полная ликвидация полиомиелита станет важнейшей вехой в области охраны здоровья в глобальном масштабе», — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, заявив о готовности мобилизовать необходимые ресурсы для того, чтобы победить все три штамма.

Европейский регион свободен от полиовирусов, однако в этом году члены комиссии выразили тревогу в связи с недостаточным уровнем вакцинации и мониторинга. Риск распространения вируса полиомиелита особенно высок в Боснии и Герцеговине, Румынии и в Украине. Средний уровень риска отмечен в 22 странах, которым ВОЗ помогает ликвидировать существующие пробелы.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом отмечается 24 октября.