Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей статье для турецкой газеты Hurriyet Daily перечислил приоритеты и направления сотрудничества в рамках Тюркского совета, для активного продвижения которых пообещал приложить все усилия. Текст статьи на русском языке опубликовало УзА.

В первую очередь это расширение взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связей.

«Считаю, что прежде всего необходимо усилить кооперацию между ведущими промышленными предприятиями, инвестиционными компаниями, банковско-финансовыми институтами и предпринимателями наших стран, а также наладить эффективное межрегиональное взаимодействие», — написал президент.

Узбекистан также заинтересован в продвижении кооперационных связей в сферах транспорта и транзита.

«Создание интегрированной сети транспортного сообщения позволит обеспечить доступ к основным мировым и региональным рынкам. Речь идет прежде всего о международных транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад, автомобильных, железнодорожных и воздушных маршрутах, связывающих регион Центральной Азии с Китаем, государствами Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего Востока и Европы», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства напомнил, что с этой целью в регионе уже реализован ряд стратегических проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

«Большие возможности открываются и с развитием автомобильного коридора „Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар“, а также началом строительства железной дороги „Китай — Кыргызстан — Узбекистан“», — указал он.

По мнению президента, внедрение во все сферы информационно-коммуникационных технологий, инноваций является определяющим фактором конкурентоспособности и устойчивого развития любого государства.

Шавкат Мирзиёев предложил странам Тюркского совета наладить партнерство между ведомствами, отвечающими за инновационное развитие, научно-исследовательскими центрами и венчурными компаниями в целях продвижения программ и проектов по освоению технологий будущего.

Как считает президент Узбекистана, культурно-историческое и духовное наследие тюркских стран должен увидеть мир, чему будет способствовать активное развитие паломнического туризма. «Индустрия путешествий наряду с экономической составляющей играет важную роль в сближении стран и народов», — подчеркнул он.

Глава государства призвал также укреплять между странами культурно-гуманитарное сотрудничество, которое формирует «атмосферу отношений между государствами, объединяет людей».

«Яркий пример тому — проведение Года Узбекистана в Казахстане и Года Казахстана в Узбекистане, взаимных дней культуры и совместных концертов дружбы Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, фестивалей, выставок, а также множества других совместных мероприятий, которые вызвали горячий отклик в сердцах людей. Убежден, что это станет хорошей традицией для всех стран Тюркского совета», — написал президент, добавив, что обмен опытом, реализация совместных образовательных, научных и культурных проектов, программ по воспитанию и просвещению молодежи должны стать одними из приоритетов Тюркского совета.

Шавкат Мирзиёев отводит взаимовыгодному сотрудничеству стран совета определяющую роль в обеспечении мира и безопасности.

«Одним из базовых аспектов взаимодействия тюркоязычных государств, на мой взгляд, должна стать координация усилий правоохранительных органов стран Тюркского совета в борьбе с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком, торговлей людьми», — заявил президент Узбекистана.

В завершении статьи Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «сегодня, на новом, отнюдь непростом, этапе исторического развития» Узбекистан готов вносить вклад в укрепление и расширение отношений дружбы и сотрудничества между тюркоязычными государствами.