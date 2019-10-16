Сегодня на рынке Узбекистана представлено очень много разнообразных отопительных систем. И широкий выбор подобного оборудования может вскружить голову любому человеку. Но в погоне за лучшим мы часто забываем, что импортное оборудование может выйти из строя, а покупка и доставка комплектующих может влететь в копеечку, да и время — деньги.

Между тем и отечественные предприятия могут предложить свои услуги в этой сфере. На протяжении 28 лет Научно-производственное предприятие ISTAL выпускает серийную высокотехнологичную продукцию в области промышленных отопительных систем.

Компания выстроила производство замкнутого цикла, где разработка новых видов изделий и модернизация осуществляется сотрудниками конструкторского бюро предприятия. На счету у компании более 200 патентов, что подчеркивает девиз компании — «Союз науки с производством». ISTAL гордится накопленным опытом и сотрудниками, которые постоянно работают над новыми технологическими решениями.





Сегодня компания производит паровые и водогрейные автоматизированные котлы различной мощности, умягчители воды, значительно продлевающие срок службы котлов, а также осуществляет сборку и монтаж транспортабельных котельных непосредственно на своих мощностях.

Автоматизированные котлы от ISTAL оснащены пультами для автоматизированного управления с визуализацией, что позволяет тонко вести контроль от запуска до выключения. Система управления дает возможность не только получить точную информацию, но и обезопасить устройство от постороннего вмешательства.

Программное обеспечение разработано совместно с другой инновационной компанией из Узбекистана — ООО Tyajpromavtomatika. Отличительной особенностью нового решения является то, что система управления построена на базе программируемого логического контроллера (ПЛК) и человеко-машинного интерфейса (ЧМИ), выполняющего свои решения посредством визуализации на панели оператора. Дисплей панели оператора состоит из интуитивно понятных мнемосхем, аварийных сообщений и окон настройки. Для удобства обслуживающего персонала меню интерфейса переведено на русский, узбекский и английские языки. Возможна установка интерфейса на других языках народов Центральной Азии.

Автоматизированная система управления на базе ПЛК значительно увеличивает функциональные возможности управления. Появляется возможность управления котлом (группой котлов) по каскадному принципу, а также подключение к системе визуализации (SCADA) локально или дистанционно.

Помимо производства отопительных систем, компания также оказывает услуги по инжинирингу, консалтингу, внедрению и установке профильного оборудования. Опытные специалисты легко найдут общий язык как со специалистами газовой отрасли, так и обычным потребителем. Они предоставят грамотную консультацию и помогут принять взвешенное решение с учетом всех особенностей устанавливаемого оборудования.





Для контроля и поддержания качества выпускаемой продукции у ISTAL есть лаборатория испытаний, технического контроля и метрологии, отдел стандартизации, сертификации, также действует постоянная комиссия по проверке знаний и аттестации работников предприятия. Все оборудование сертифицировано и перед отправкой клиенту проходит тщательный осмотр современными устройствами — тепловизором, газовым анализатором и детекторами вредных веществ. Гарантия на оборудование — один год, но это не значит, что по истечению срока покупатель останется без комплектующих. На складе предприятия всегда в наличии запасные части.

Основными заказчиками НПП ISTAL являются детские сады, школы, больницы, жилые дома, представители малого и крупного бизнеса, например, НГМК, а также силовые и армейские структуры. Оборудование компании исправно работает в высокогорных условиях, обеспечивая безопасность и надежность работы всех узлов.

Учитывая, как сегодня в Узбекистане остро стоит вопрос экономии электроэнергии и топливных ресурсов, исследовательский центр предприятия ведет постоянную работу по усовершенствованию продукции в сфере минимизации объемов энергозатрат и топливных ресурсов, повышения экологичности оборудования. Отопительные котлы ISTAL помогают экономить деньги, позволяя снизить финансовую нагрузку как с предприятий, так и с конечных потребителей.

Инженеры компании планомерно собирают отзывы у эксплуатирующих продукцию клиентов. После этого проектировщики вносят изменения и улучшения в конструкцию агрегатов, чтобы повысить их эффективность и надежность. Также идет непрерывная работа по освоению новых сфер деятельности — химическая очистка воды, деаэрирование (удаление кислорода) воды и разработка трехходовых газовых и твердотопливных котлов.

Приобретая продукцию компании, покупатель получает высокотехнологичное оборудование и качественный сервис.

НПП ISTAL: «Мы продаем надежное тепловое решение по выгодным ценам».

Ознакомиться с продукцией компании можно 23, 24 и 25 октября на Международной выставке UzStroyExpo-2019 в НВК «Узэкспоцентр». Площадь вне павильона, место — S02.

Получить подробную информацию можно по телефонам: (+998) 71−292−81−61, (+998) 71−292−80−23.

Адрес: Бектемирский р-н, ул. Олтинтопган, 12

Сайт: istal.uz

Facebook: fb.com/istal.uz

Telegram: t.me/istaluz

На правах рекламы.