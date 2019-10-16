За последние три дня двое детей, оставшись без присмотра, выпали из открытых окон квартир в Чиланзарском районе Ташкента, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В воскресенье двухлетний М. М. остался без присмотра в спальне. Мальчик забрался на кровать, затем перелез на подоконник. Ребенок выпал из открытого окна с высоты четвертого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Второй случай произошел во вторник — полуторагодовалый Амал, находясь в доме бабушки, залез на подоконник и выпал из открытого окна квартиры, также расположенной на четвертом этаже. Мальчик был госпитализирован, но несмотря на усилия врачей скончался.

ГУВД призвало не оставлять детей без присмотра, а также установить на окна ограничители.