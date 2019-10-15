Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ) впервые в истории включен в рейтинг лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии 2020 года, который составила британская компания Quacquarelli Symonds. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования.

Вуз оказался в диапазоне ранжирования 301−350 в рейтинге QS, получив положительные оценки по индикаторам: академическая репутация, репутация среди работодателей и научный потенциал.

Индикаторы расчета позиций университетов в рейтинге QS следующие: научные исследования — 20% от общего балла, академическая репутация — 30% (большую роль в узнаваемости играет уровень научных исследований, проводимых вузом), репутация среди работодателей — 20%, образовательный процесс — 15%, остальные индикаторы — 15%.

«Это является результатом двухлетнего сотрудничества Министерства высшего и среднего специального образования [Узбекистана] с ведущими международными организациями, такими как Times Higher Education и QS, в целях повышения международного авторитета высших образовательных учреждений республики», — отметили в пресс-службе Минвуза.

Всего в рейтинг вошли 350 вузов Казахстана, Кыргызстана, России, Украины, Чехии, Турции, Польши, Румынии, Словении, Хорватии, Беларуси и Болгарии. Первые три места рейтинга заняли Московский государственный университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет.

Сейчас Минвуз работает с международными экспертами по вопросам подготовки других вузов страны к поэтапному включению в международные рейтинги. Ими отобраны десять вузов, помимо ТИИИМСХ, — Национальный университет, Ташкентский государственный технический университет, Ташкентский университет информационных технологий, Самаркандский, Ургенчский и Каракалпакский государственные университеты, Ташкентская медицинская академия, Ташкентский фармацевтический институт и Туринский политехнический университет в Ташкенте, — профили которых будут созданы в базе данных Times Higher Education и QS.