11 октября в посольстве Узбекистана в Москве прошла церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Гренадой. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

От имени правительств двух стран документ подписали посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и посол Гренады в РФ Олег Фирер.

В документе отмечается, что Узбекистан и Гренада, желая развивать и укреплять взаимопонимание, дружбу и сотрудничество между двумя странами, руководствуясь принципами и целями Устава ООН и международным правом, решили установить дипломатические отношения.

Послы двух стран предметно обсудили перспективы сотрудничества Узбекистана и Гренады в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе в рамках международных организаций.

Гренада — островное государство в Карибском море, занимающее остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов. Столицы — город Сент-Джорджес.