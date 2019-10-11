В Ташкенте пройдет масштабный городской квест IMZO Urban Quest. Участникам предстоит проверить, насколько хорошо они знают столицу и ее достопримечательности. Для этого нужно собрать команду любителей активного городского отдыха из пяти человек и зарегистрироваться на сайте imzoquest.uz.

Первый городской квест от IMZO стартует 26 октября в 9:00. Количество команд ограничено до 20.

Цель квеста — быстрее всех найти и сделать командное фото на зашифрованных локациях Ташкента. Победителем станет команда, участники которой быстрее других пройдут все задания.





Участие в квесте бесплатное для всех желающих в возрасте от 18 лет. Команды-призеры получат ценные призы: телевизоры, микроволновые печи, увлажнители воздуха и памятные сувениры от компании IMZO.

Организаторы квеста оставляют за собой право выбрать команды, которые будут допущены к участию.

Все вопросы можно задать в комментариях под постом в Telegram-канале IMZO.

Сайт: imzoquest.uz

Telegram: t.me/IMZO_Official

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