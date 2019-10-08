Кинокартина «Горячая лепешка» режиссера Умида Хамдамова вошла в лонг-лист претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший международный художественный фильм». Всего заявки подали 93 страны, три из них — Узбекистан, Гана и Нигерия — впервые.

По правилам Американской академии кинематографических искусств и наук, на премию в этой категории могут претендовать фильмы, которые были сняты за пределами США, продолжительностью 40 минут, большинство диалогов должны быть на иностранном языке.

Список претендентов, вошедших в шорт-лист в этой категории, будет обнародован 16 декабря, а список номинантов огласят 13 января. Награды победители получат 9 февраля на 92-й церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе.

«Горячая лепешка» завоевала главный приз приз XXVIII Открытого фестиваля кино стран СНГ и национальных кинематографий «Киношок». Феруза Саидова, сыгравшая в фильме, стала обладательницей приза за лучшую женскую роль.