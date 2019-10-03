Круг лиц, которые могут выступать живыми близкородственными донорами почки или доли печени для проведения трансплантации, планируют расширить. Проект соответствующего постановления Кабинета Министров, подготовленный Министерством здравоохранения, опубликован для обсуждения.

Согласно предлагаемой редакции документа, живыми близкородственными донорами могут быть следующие лица со стороны обоих супругов при совместном их проживании не менее трех лет:

Родственники по прямой линии: дети по отношению к родителям — в первой степени родства, внуки к дедушке и бабушке — во второй, правнуки к прадедушке и прабабушке — в третьей степени родства.

Родственники по боковой линии: братья и сестры, их дети, братья и сестры отца и матери, их дети, братья и сестры дедушки и бабушки, их дети.

Кровные братья и сестры, которые находятся во второй степени родства. Дядя и тетя с племянниками — в третьей, двоюродные братья и сестры — в четвертой.

Двоюродные дяди и тети, двоюродные племянники и племянницы, находящиеся в пятой, троюродные сестры и братья — в шестой степени родства.

Кроме того, проектом постановления предлагается расширить перечень государственных медицинских организаций, имеющих право на проведение трансплантации. Ранее проводить такие операции могли только Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика Вахидова, Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нефрологии и трансплантации почки.

Минздрав предлагает наделить правом проведения трансплантаций Республиканский многопрофильный медицинский центр Каракалпакстана, Бухарский, Навоийский, Наманганский и Самаркандский областнык многопрофильные медицинские центры.

Ожидается, что из списка противопоказаний к трансплантации исключат два параметра, которые, как отмечает Минздрав, в настоящее время к таковым не относятся.

Первая в истории медицины Узбекистана операция по пересадке доли печени была сделана 26-летнему мужчине в феврале 2018 года, она длилась 15 часов, а донором стал старший брат пациента, а в марте того же года успешно проведена операция по пересадке почки пациенту, страдающему не только почечной недостаточностью, но и сахарным диабетом в острой форме.