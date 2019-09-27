В пятницу в период с 8:55 до 13:40 в инфекционное отделение Бекабадского городского медицинского объединения (Ташкентская область) поступили 15 детей с одинаковыми симптомами — недомогание, повышение температуры тела, боль в животе, тошнота, рвота и расстройство желудка. Они были госпитализированы с подозрением на острую диарею.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана, все поступившие дети оказались воспитанниками дошкольной образовательной организации №15 Бекабада.

У пациентов взяты образцы для лабораторных исследований и отправлены в районный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Лечение детей находится на особом контроле Минздрава, они обеспечены всеми необходимыми лекарствами, говорится в сообщении.

Прокуратура Бекабада начала проверку по факту отравления, сообщила Генеральная прокуратура.