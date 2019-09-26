Объем совокупного внешнего долга Узбекистана по состоянию на 1 июля составил 20,7 млрд долларов, увеличившись с начала года на 20%, или 3,4 млрд долларов, следует из обзора Центрального банка (PDF).

Совокупный внешний долг включает заимствования государственного и частного сектора (13,2 млрд и 7,5 млрд долларов). За первое полугодие государственный внешний долг резко увеличился и ожидается сохранение тенденции роста до конца года. «Данный процесс объясняется привлечением новых внешних заимствований для финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов», — говорится в обзоре.

Долг частного сектора в первые шесть месяцев вновь начал увеличиваться в основном за счет роста заимствований коммерческих банков, отметил регулятор.





Увеличение задолженности в первом полугодии преимущественно приходилось на государственный сектор (3,1 млрд долларов), из которых 1 млрд долларов — на международные облигации. Задолженность частного сектора выросла на 330,3 млн долларов.

Основная часть частного внешнего долга приходится на нефтегазовый и энергетический сектор — 5,1 млрд долларов (68,5%). Далее следуют банковский (1,3 млрд долларов), телекоммуникационный (246,7 млн долларов) и текстильный (139,4 млн долларов) секторы.