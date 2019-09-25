Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проведет в Узбекистане в 2020 году ряд международных конференций по противодействию радикализации молодежи, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 23 сентября приняла участие во встрече министров государств-членов СВМДА в Нью-Йорке. Делегация прибыла в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Абдулазиз Камилов в своем выступлении призвал объединить усилия по разработке и принятию международной конвенции ООН о правах молодежи, цель которой — формирование благоприятных условий для развития и самореализации молодых людей. С инициативой о ее разработке выступил президент Узбекистана в 2017 году на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

«Будущее, безопасность, устойчивое развитие и благополучие нашего континента напрямую зависят от того, каким мы взрастим молодое поколение», — заявил министр.

Глава МИДа также подчеркнул, что за последние годы СВМДА превратилось в полноценную международную площадку для диалога в целях создания общего пространства безопасности в Азии. В ходе заседания его участники обсудили вопросы региональной и международной безопасности, обеспечения устойчивого экономического развития, культурно-гуманитарной кооперации, а также ситуацию в Афганистане.

СВМДА создано для укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств. В состав СВМДА входят 26 государств, 12 наблюдателей, включая ООН, ОБСЕ и Лигу арабских государств.